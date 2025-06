L allenatore di basket nei cruciverba: la soluzione è Coach

COACH

Curiosità e Significato di Coach

Vuoi sapere di più su Coach? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Coach.

Perché la soluzione è Coach? Coach è il termine inglese che indica l'allenatore di una squadra sportiva, come nel basket. È colui che guida, prepara e motiva i giocatori, sviluppando strategie e migliorando le capacità del team. Un vero coach non è solo un istruttore, ma anche un motivatore e un punto di riferimento per gli atleti. In sintesi, rappresenta la figura fondamentale per il successo sul campo.

Come si scrive la soluzione Coach

Hai trovato la definizione "L allenatore di basket" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

A Ancona

C Como

H Hotel

