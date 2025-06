Irridere, dileggiare nei cruciverba: la soluzione è Schernire

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Irridere, dileggiare' è 'Schernire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHERNIRE

Curiosità e Significato di Schernire

Non fermarti alla soluzione! Conosci Schernire più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Schernire.

Perché la soluzione è Schernire? Schernire significa deridere o prendere in giro qualcuno, spesso con tono ironico o beffardo. È un modo per mostrare disprezzo o divertimento alle spalle di qualcun altro, senza necessariamente usare violenza verbale. Utilizzato comunemente nelle conversazioni quotidiane, indica un atteggiamento di superiorità o comicità nei confronti di chi si vuole mettere in ridicolo. La parola racchiude quindi l’idea di umorismo tagliente e critica sottile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Deridere con un sinonimoDileggiare schernireIrridere il croupierDileggiare e oltraggiare le istituzioni o la religione

Come si scrive la soluzione Schernire

La definizione "Irridere, dileggiare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L O G A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGOLO" ANGOLO

