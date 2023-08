Deridere con un sinonimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deridere con un sinonimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCHERNIRE

Significato/Curiosita : Deridere con un sinonimo

Presumono che si sia trattato di una trovata estemporanea dei soldati per deridere gesù "re dei giudei"), per cui non si conosce come questa corona avrebbe... Torraioli diedero sfogo alla propria gioia. al culmine della festa, per schernire la rivale oca, spennarono vive 43 oche (tante quanti erano i successi...