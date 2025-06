Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800 nei cruciverba: la soluzione è Disraeli

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800' è 'Disraeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISRAELI

Curiosità e Significato di Disraeli

Non fermarti alla soluzione! Conosci Disraeli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Disraeli.

Perché la soluzione è Disraeli? Disraeli è stato un importante scrittore e politico britannico dell'Ottocento, noto per aver guidato il Regno Unito come Primo Ministro e per aver promosso riforme sociali e politiche. La sua figura unisce l'arte della scrittura con l'impegno pubblico, lasciando un'impronta duratura nella storia britannica. Il suo nome rimane simbolo di leadership e pensiero innovativo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Storico ministro della regina VittoriaIl McEwan scrittore ingleseJonathan scrittore inglese contemporaneoJohn scrittore satirico inglese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Disraeli

Hai davanti la definizione "Il Benjamin scrittore e politico inglese del 800" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

R Roma

A Ancona

E Empoli

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G S N N I H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHINING" SHINING

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.