La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I muscoli delle natiche' è 'Glutei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLUTEI

Curiosità e Significato di Glutei

Non fermarti alla soluzione! Conosci Glutei più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Glutei.

Perché la soluzione è Glutei? I glutei sono i muscoli delle natiche, fondamentali per la postura, il movimento e la stabilità del corpo. Svolgono un ruolo chiave in attività quotidiane come camminare, correre e saltare, oltre a contribuire all'estetica della silhouette. Allenare i glutei è importante sia per motivi funzionali che estetici, rendendo questa zona più tonica e forte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gag in palestra: gambe addominaliSono tre in ogni naticaRilassa i muscoli e stimola la circolazioneLa struttura che comprende lo scheletro e i suoi muscoliAllentare i muscoli o i nervi

Come si scrive la soluzione Glutei

La definizione "I muscoli delle natiche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

L Livorno

U Udine

T Torino

E Empoli

I Imola

