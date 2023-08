Sono tre in ogni natica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tre in ogni natica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GLUTEI

Significato/Curiosita : Sono tre in ogni natica

Generazionale che veniva coscritta ogni anno. un'altra spiegazione fa risalire il termine naja al dialetto piemontese per natica in quanto, già prima dell'unità... Storia culturale dei glutei altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «glutei» wikimedia commons contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono tre in ogni natica : sono; ogni; natica; Se sono ortofrutticoli non scambiano titoli; Non sono muti eppure non aprono bocca; sono in Libia e in Tibet; Così sono le persone che se la legano al dito; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; Si conteggia ogni cento anni; La sua torre sta in ogni aeroporto; Scagiona l imputato da ogni accusa; Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni; Lo fa la maestra ogni mattina; Fanatica adorazione; Modo più informale di chiamare una natica ; Stato di fanatica esaltazione; In senso figurato, un ammirazione fanatica ; Fu moglie morganatica di Luigi XIV;

Cerca altre Definizioni