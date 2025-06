Ha scarse cognizioni nei cruciverba: la soluzione è Ignorante

IGNORANTE

Curiosità e Significato di Ignorante

Perché la soluzione è Ignorante? Ignorante indica una persona che ha scarse conoscenze o informazioni su un argomento, spesso senza esserne consapevole. È qualcuno che può essere poco informato o inesperto, e talvolta mostra poca curiosità o desiderio di imparare di più. Essere ignoranti non è un difetto permanente, ma evidenzia la mancanza di cultura o di esperienza in un determinato campo. Conoscere i propri limiti è il primo passo per crescere.

Come si scrive la soluzione Ignorante

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha scarse cognizioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E T M T O C R A A A Mostra soluzione



