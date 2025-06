Ha il fusto legnoso nei cruciverba: la soluzione è Albero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha il fusto legnoso' è 'Albero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBERO

Curiosità e Significato di Albero

Vuoi sapere di più su Albero? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Albero.

Perché la soluzione è Albero? L'albero è una pianta legnosa con un fusto robusto che si sviluppa in altezza, spesso con rami e foglie. È fondamentale per l'ecosistema, offrendo ossigeno, rifugio e alimenti a numerosi animali. La sua struttura stabile e duratura permette di vivere per molti anni, contribuendo alla bellezza e alla salute del paesaggio naturale. Un vero simbolo di vita e crescita sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Albero

La definizione "Ha il fusto legnoso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

