Gravi sanzioni religiose nei cruciverba: la soluzione è Anatemi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gravi sanzioni religiose' è 'Anatemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATEMI

Curiosità e Significato di Anatemi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Anatemi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anatemi? Le anàtemi erano condanne religiose dell'antichità, spesso di natura spirituale o sociale, che prevedevano l'esclusione o la condanna di una persona dalla comunità. Un vero e proprio sanzionamento sacro, usato per mantenere l'ordine morale e religioso. Un richiamo a come, ancora oggi, certi comportamenti possono portare a conseguenze sociali o culturali significative.

Come si scrive la soluzione Anatemi

Se "Gravi sanzioni religiose" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R O I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORTIE" SORTIE

