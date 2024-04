La Soluzione ♚ Gravi preoccupati La definizione e la soluzione di 4 lettere: Gravi preoccupati. SERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Gravi preoccupati: Rimasero seriamente ferite quasi un centinaio di persone di cui 13 ustionati gravi, comprese le due vittime. il 7 giugno 1981 era una giornata molto calda... La Serica (in greco antico S) era uno dei paesi più orientali dell'Asia noti agli antichi geografi greci e romani. Si ritiene generalmente che corrispondesse alla Cina settentrionale delle dinastie Zhou, Qin e Han, dal momento che veniva raggiunta via terra tramite la via della seta, a differenza della Sina (Sinae), che veniva raggiunta via mare. Una distinzione simile si riscontrerà anche più tardi, nel Medioevo, tra il «Catai» (a nord) e ... Altre Definizioni con seri; gravi; preoccupati; Non ama scherzare; Uccelletti temuti dai seminatori; Vi militano gli assi del pallone; Esposti a gravi rischi; Gravi illegalità;

La risposta a Gravi preoccupati

SERI

S

E

R

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Gravi preoccupati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.