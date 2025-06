Faticosi a farsi nei cruciverba: la soluzione è Spossanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Faticosi a farsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Faticosi a farsi' è 'Spossanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOSSANTI

Curiosità e Significato di Spossanti

Hai risolto il cruciverba con Spossanti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Spossanti.

Perché la soluzione è Spossanti? Spossanti descrive qualcosa o qualcuno che provoca grande fatica, stanchezza o affaticamento. Può riferirsi a un lavoro estenuante, a un impegno fisico o mentale che svuota le energie. È un termine che rende bene l'idea di una stanchezza profonda e persistente, spesso legata a situazioni particolarmente impegnative. Insomma, qualcosa che lascia senza fiato e senza forze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modo di farsi largo nella follaFarsi venire l acquolina in boccaFarsi sentire in modo sgradevole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spossanti

Non riesci a risolvere la definizione "Faticosi a farsi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H A I C N E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHINATE" CHINATE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.