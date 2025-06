Ex-tennista statunitense nei cruciverba: la soluzione è Mcenroe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ex-tennista statunitense' è 'Mcenroe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

McENROE

Curiosità e Significato di Mcenroe

La soluzione Mcenroe di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mcenroe per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mcenroe? Ex-tennista statunitense si riferisce a un famoso ex giocatore di tennis degli Stati Uniti. La soluzione, McEnroe, richiama John McEnroe, leggenda del tennis noto per la sua carriera brillante e il carattere focoso. È un termine spesso usato nei giochi di parole o quiz per indicare un grande nome del passato sportivo americano. Un vero simbolo del tennis mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il John che rivaleggiò con Borg e ConnorsExtennista statunitenseIl John noto tennista statunitense degli anni 80Andre noto ex-tennista statunitenseAndre popolare ex-tennista statunitense

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mcenroe

Non riesci a risolvere la definizione "Ex-tennista statunitense"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

C Como

E Empoli

N Napoli

R Roma

O Otranto

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E I G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENIO" GENIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.