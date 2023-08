Andre noto ex-tennista statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andre noto ex-tennista statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGASSI

Significato/Curiosita : Andre noto ex-tennista statunitense

Taylor harry fritz (san diego, 28 ottobre 1997) è un tennista statunitense. in singolare ha vinto nel circuito maggiore sei titoli atp su undici finali... 50 anni di andre agassi, su rainews.it. ^ flipper agassi va in tilt, su ricerca.repubblica.it. ^ (en) tennisfame.com, andre agassi's hall of fame induction... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

