La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Estinzione di reato' è 'Amnistia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMNISTIA

Curiosità e Significato di Amnistia

Approfondisci la parola di 8 lettere Amnistia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amnistia? L'**estinzione di reato** avviene quando un procedimento penale si interrompe perché non sussistono più i motivi per perseguire il fatto, come ad esempio l'amnistia. L’amnistia è un provvedimento che cancella i reati e le relative pene, offrendo una sorta di “pulizia” della storia giudiziaria. È uno strumento importante per favorire la riconciliazione sociale e il reinserimento dei condannati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cancellazione generale della condanna di un reatoUn provvedimento di clemenzaApre le porte del carceredi soccorso: è un reatoIl reato di chi ha due mogliUna foca a rischio d estinzione

Come si scrive la soluzione Amnistia

Se "Estinzione di reato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I E A T Mostra soluzione



