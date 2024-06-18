Cancellazione generale della condanna di un reato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cancellazione generale della condanna di un reato' è 'Amnistia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMNISTIA

Perché la soluzione è Amnistia? L'ammistia rappresenta un provvedimento che elimina completamente la condanna associata a un reato, rimuovendo gli effetti penali e permettendo all'individuo di riacquistare i diritti civili precedentemente compromessi. Questa misura è spesso concessa in circostanze particolari, come occasioni di riconciliazione o per motivi umanitari, e si applica in modo tale che la condanna non abbia più valore legale. Attraverso l'ammistia, si realizza una forma di perdono ufficiale e di reinserimento sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cancellazione generale della condanna di un reato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Cancellazione generale della condanna di un reato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Amnistia

Quando la definizione "Cancellazione generale della condanna di un reato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cancellazione generale della condanna di un reato" conferma che la soluzione 'Amnistia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Amnistia

A Ancona M Milano N Napoli I Imola S Savona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cancellazione generale della condanna di un reato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amnistia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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