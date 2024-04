La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il Babà de Le mille e una notte. ALÌ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr. (Louisville, 17 gennaio 1942 – Scottsdale, 3 giugno 2016), è stato un pugile statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi di tutti i tempi. Sin dagli inizi, Ali si contraddistinse come una figura carismatica, controversa dentro e fuori dal ring. Il suo impatto mediatico e soprattutto sociale non ebbe precedenti nel mondo agonistico. È tra gli sportivi più conosciuti di sempre, essendo stato nominato "sportivo del secolo" da periodici quali Sports Illustrated e "personalità sportiva del secolo" dalla BBC. Fu inoltre autore di diversi best seller come The Greatest: My Own Story e The ...

ali ( approfondimento) f pl

(zoologia) plurale di ala

Sillabazione

à | li

Etimologia / Derivazione

vedi ala

Citazione

Sinonimi

superfici portanti

lati, parti, fianchi

settori, correnti, estremità, schieramenti, fazioni

(sport) giocatori, punte, attaccanti

giocatori, punte, attaccanti (senso figurato) favori, protezioni

Contrari

(sport) terzini, difensori

terzini, difensori (senso figurato) ostilità, avversioni

Proverbi e modi di dire