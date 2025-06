È usata per preparare coloranti nei cruciverba: la soluzione è Anilina

ANILINA

Curiosità e Significato di Anilina

Perché la soluzione è Anilina? L'anilina è una sostanza chimica utilizzata principalmente nella produzione di coloranti e pigmenti. Estratta dal catrame del petrolio, viene impiegata come materia prima per ottenere tonalità vivaci e resistenti, spesso usate in tessuti, plastica e cosmetici. La sua importanza nel settore industriale la rende fondamentale per creare i colori che troviamo nelle cose di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Anilina

A Ancona

N Napoli

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

