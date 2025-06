È così grande che non si sa dove finisca nei cruciverba: la soluzione è Universo

Home / Soluzioni Cruciverba / È così grande che non si sa dove finisca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È così grande che non si sa dove finisca' è 'Universo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNIVERSO

Curiosità e Significato di Universo

Hai risolto il cruciverba con Universo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Universo.

Perché la soluzione è Universo? L'Universo è l'insieme di tutto ciò che esiste: stelle, pianeti, galassie e lo spazio stesso. È così immenso e misterioso che non si conosce il suo limite, lasciando spazio all'immaginazione e alla curiosità umana. Un grande viaggio tra scienza e meraviglia, che ci invita a scoprire i segreti dell'infinito e della nostra stessa esistenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contiene la Terra e tutti i corpi celestiL immensità del cieloL immensità che ci circondaCosì si chiama chi sa scendere su piste ghiacciateChi la conosce sa come si faCosì si procede muovendosi nell oscurità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Universo

Hai davanti la definizione "È così grande che non si sa dove finisca" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

N Napoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

R Roma

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L B N O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOBEL" NOBEL

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.