La Soluzione ♚ L immensità che ci circonda La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : UNIVERSO .

Significato della soluzione per: L immensita che ci circonda L'universo è comunemente definito come il complesso che racchiude tutto lo spazio e ciò che contiene, cioè la materia e l'energia, che comprendono pianeti, stelle, galassie, e il contenuto dello spazio intergalattico. L'osservazione scientifica dell'universo, la cui parte osservabile ha un diametro di circa 93 miliardi di anni luce, suggerisce che esso sia stato governato dalle stesse leggi e costanti fisiche per la maggior parte della sua storia e in tutta la sua "estensione" osservabile, e permette inferenze sulle sue fasi iniziali.

