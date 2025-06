Due punti chiamati anche dieresi ted nei cruciverba: la soluzione è Umlaut

Home / Soluzioni Cruciverba / Due punti chiamati anche dieresi ted

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Due punti chiamati anche dieresi ted' è 'Umlaut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UMLAUT

Curiosità e Significato di Umlaut

La parola Umlaut è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Umlaut.

Perché la soluzione è Umlaut? L'umlaut è un segno grafico composto da due puntini sovrapposti (¨) che si posiziona sopra alcune vocali per modificarne la pronuncia. Usato in lingue come il tedesco, indica una variazione fonetica, trasformando suoni e significati delle parole. Questo piccolo dettaglio grafico arricchisce la scrittura, rendendo le parole più espressive e precise nella comunicazione internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I due puntini sulla ö tedescaI due punti sul WurstelDue punti freddissimiCongiunge due puntiI due punti sulla vocale disposti orizzontalmente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Umlaut

Hai davanti la definizione "Due punti chiamati anche dieresi ted" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

M Milano

L Livorno

A Ancona

U Udine

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R Z A L A Z E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAPAZZARE" LAPAZZARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.