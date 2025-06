Dimorando, vivendo in una casa nei cruciverba: la soluzione è Abitando

ABITANDO

Curiosità e Significato di Abitando

La soluzione Abitando di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Abitando per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Abitando? Abitando significa vivere in un luogo, occupando una casa come propria abitazione. Indica l’atto di risiedere stabilmente in un’abitazione, vivendo quotidianamente tra le mura di casa propria o affittata. È un termine che esprime il modo in cui si occupa uno spazio, creando un senso di familiarità e gestione della propria vita domestica. Essere abitando implica sentirsi a casa, ovunque si trovi.

Come si scrive la soluzione Abitando

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dimorando, vivendo in una casa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A S A A T U D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTOSTRADA" AUTOSTRADA

