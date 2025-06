Copricapo militare pieghevole nei cruciverba: la soluzione è Bustina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Copricapo militare pieghevole' è 'Bustina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUSTINA

Curiosità e Significato di Bustina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bustina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bustina? Bustina è un termine che indica una piccola confezione o sacchetto, spesso usato per contenere oggetti come monete, caramelle o campioni. Il nome deriva dalla forma compatta e avvolgente, simile a una tasca o sacchetta. È un termine molto comune nella vita quotidiana, utile anche in ambito commerciale per confezionare prodotti in modo pratico e semplice.

Come si scrive la soluzione Bustina

La definizione "Copricapo militare pieghevole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I C I D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANIDI" CANIDI

