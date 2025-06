Collaborano in carlinga nei cruciverba: la soluzione è Copilota

COPILOTA

Curiosità e Significato di Copilota

Hai risolto il cruciverba con Copilota? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Copilota.

Perché la soluzione è Copilota? Collaborano in carlinga si riferisce a due persone che lavorano insieme all’interno di un velivolo, come pilota e copilota. Il termine corretto è copilota, colui che assiste il pilota principale, condividendo responsabilità e compiti per garantire un volo sicuro ed efficiente. È un ruolo fondamentale nel mondo dell’aviazione, dove team e coordinazione sono essenziali per il successo del viaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Affianca il guidatore nel rallyUn secondo sull aereoManovrano nella carlingaAi lati della carlingaSiede nella carlinga

Come si scrive la soluzione Copilota

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O N T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNEI" TORNEI

