La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il college di fronte a Windsor' è 'Eton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETON

Curiosità e Significato di "Eton"

Approfondisci la parola di 4 lettere Eton: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Eton è un prestigioso college situato vicino a Windsor, in Inghilterra. Fondato nel 1440 dal re Enrico VI, è famoso per la sua eccellenza accademica e per aver educato molti dei leader britannici, tra cui primi ministri e membri della famiglia reale. La sua reputazione e tradizione fanno di Eton una delle scuole più rinomate al mondo.

Come si scrive la soluzione: Eton

Hai davanti la definizione "Il college di fronte a Windsor" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

