COINCIDENZA

Curiosità e Significato di Coincidenza

Perché la soluzione è Coincidenza? Coincidenza indica due eventi che avvengono nello stesso momento per puro caso, senza un motivo apparente. È come quando arrivi in ritardo e trovi qualcosa di inaspettato, dimostrando che a volte il destino gioca scherzi imprevedibili. In breve, è quella combinazione fortuita di circostanze che ci sorprende, lasciandoci a chiedere se sia tutto casuale o qualcosa di più.

Come si scrive la soluzione Coincidenza

Hai davanti la definizione "Chi la perde... arriva in ritardo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

