La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Carichi per asini' è 'Some'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOME

Curiosità e Significato di Some

Hai risolto il cruciverba con Some? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Some.

Perché la soluzione è Some? Carichi per asini è un modo di dire italiano che indica un peso o un carico eccessivo, spesso incompleto o sproporzionato rispetto alle capacità. La parola “SOME” deriva dall'inglese e si usa per indicare una quantità indefinita, ma sufficiente. In sintesi, si tratta di un termine che ci ricorda di non sovraccaricare oltre il limite, mantenendo un equilibrio tra ciò che si prende e ciò che si dà.

Come si scrive la soluzione Some

Hai trovato la definizione "Carichi per asini" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

M Milano

E Empoli

