La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Caratterizzava le sirene' è 'Canto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTO

Curiosità e Significato di Canto

Perché la soluzione è Canto? Il termine canto indica l'arte di produrre suoni melodici con la voce, come nel caso delle sirene che, caratterizzate dal loro canto ammaliante, conquistavano marinai e ascoltatori. Il canto rappresenta anche il modo in cui gli esseri umani esprimono emozioni, cultura e tradizione attraverso melodie e vocalizzi, rendendo questa parola simbolo di comunicazione e bellezza sonora.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arte delle ugole d oroL ultimo acuto di fine carrieraC è quello polifonicoCaratterizzava Dina GalliCome la musica delle sireneQuello delle sirene ammaliava

Come si scrive la soluzione Canto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Caratterizzava le sirene", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

