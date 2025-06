Cani da pastore a pelo lungo nei cruciverba: la soluzione è Berger Schier

Home / Soluzioni Cruciverba / Cani da pastore a pelo lungo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Cani da pastore a pelo lungo' è 'Berger Schier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERGER SCHIER

Curiosità e Significato di Berger Schier

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Berger Schier, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Berger Schier? Il termine Berger Schier si riferisce a un tipo di cane da pastore a pelo lungo, originario dell'Europa centrale. È noto per la sua pelliccia folta e resistente, ideale per il lavoro nei ambienti montani. Questo cane è intelligente, fedele e molto energico, perfetto per chi cerca un compagno di avventure e protezione. Un vero amico per chi ama la natura e le sfide all’aria aperta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cani da ferma dal pelo folto e ispidoCani da caccia dal pelo ispidoCane dal pelo lungo e lanoso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Berger Schier

Hai trovato la definizione "Cani da pastore a pelo lungo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

E Empoli

R Roma

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I L E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALVEI" ALVEI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.