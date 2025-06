Brano introduttivo che precede una fuga o una suite nei cruciverba: la soluzione è Preludio

PRELUDIO

Curiosità e Significato di Preludio

Perché la soluzione è Preludio? Il prelude è un breve brano musicale che apre una composizione più ampia, come fuga o suite. Serve a introdurre l’atmosfera e preparare l’ascoltatore all’esecuzione principale. Spesso utilizzato anche come pezzo indipendente, il prelude è un invito ad entrare nel mondo sonoro che seguirà, creando anticipazione e curiosità. È un elemento fondamentale nella musica classica e non solo.

