Curiosità e Significato di Contrari

Perché la soluzione è Contrari? Contrari sono parole o concetti che si oppongono tra loro, come giorno e notte o caldo e freddo. Rappresentano idee o caratteristiche che si trovano su piani opposti, creando un contrasto evidente. Questa parola è spesso usata per descrivere situazioni, opinioni o elementi che si contraddistinguono per differenza marcata, evidenziando la dualità presente nella vita e nel linguaggio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li raccoglie un particolare dizionarioNon sono sinonimi dei sinonimiLo sono i voti dell opposizioneOpposti alle cunetteSono opposti nella bussolaQuadrilatero i cui lati opposti hanno uguale lunghezza

