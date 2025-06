Antichi celti stanziati in Asia Minore nei cruciverba: la soluzione è Galati

Home / Soluzioni Cruciverba / Antichi celti stanziati in Asia Minore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antichi celti stanziati in Asia Minore' è 'Galati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALATI

Curiosità e Significato di Galati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Galati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Galati.

Perché la soluzione è Galati? I Galati erano antichi popoli celtici stanziati in Asia Minore, oggi Turchia, soprattutto nella regione dell'Anatolia centrale. Questo nome si lega a un antico gruppo di tribù celtiche che si stabilirono in queste terre, lasciando tracce culturali e storiche. La loro presenza testimonia come i Celti si siano diffusi oltre l'Europa, creando nuove comunità e influenzando il panorama storico del Mediterraneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci ricordano una lettera di san PaoloFondarono un potente impero in Asia MinoreL attuale Asia MinoreCittà dell Asia Minore in cui si svolsero due importanti concili ecumenici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Galati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Antichi celti stanziati in Asia Minore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I S E G C A I N T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRANSGENICI" TRANSGENICI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.