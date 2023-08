Calmare il dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calmare il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LENIRE

Significato/Curiosita : Calmare il dolore

Usavano questa spezie per le sue proprietà antisettiche, quindi per calmare il dolore ai denti. divenne una spezie rara ma conosciuta in europa tramite... Sussurratore, tom booker, un uomo noto per la sua capacità di comprendere e lenire i traumi dei cavalli. congedandosi temporaneamente dal lavoro annie affronta...