La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Al confine tra palco e retroscena' è 'Quinte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUINTE

Curiosità e Significato di Quinte

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Quinte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Quinte? La parola quinte indica le parti laterali del palco teatrale che nascondono gli attori dal pubblico e separano la scena dallo spazio dietro le quinte. Sono fondamentali per creare l’effetto scenico e permettere ai personaggi di entrare o uscire senza essere visti. In sintesi, le quinte rappresentano il confine tra il palcoscenico visibile e il retroscena nascosto, mantenendo un alone di mistero e magia.

Come si scrive la soluzione Quinte

Se ti sei imbattuto nella definizione "Al confine tra palco e retroscena", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

