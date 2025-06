Abili, adatte allo scopo nei cruciverba: la soluzione è Idonee

IDONEE

Curiosità e Significato di Idonee

La parola Idonee è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Idonee.

Perché la soluzione è Idonee? Idonee indica caratteristiche o qualità che rendono qualcosa o qualcuno adatto o appropriato a uno scopo specifico. Può riferirsi a persone, oggetti o soluzioni che soddisfano i requisiti necessari per un determinato compito. In sostanza, significa essere compatibili e pronti per svolgere un ruolo o un'attività, garantendo efficacia e successo. Una scelta idonea è sempre la migliore per ottenere risultati ottimali.

Come si scrive la soluzione Idonee

Stai cercando la risposta alla definizione "Abili, adatte allo scopo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P C T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOTE" CAPOTE

