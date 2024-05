Significato della soluzione per: Non adatte allo scopo

Per reato impossibile (o quasi reato) si intende la fattispecie criminosa che non è giuridicamente possibile compiere. La definizione di reato impossibile è fortemente correlata con quella di Delitto tentato. Il tentativo di reato presuppone requisiti di idoneità e non equivocità degli atti, oltre al non compimento del fatto o al non verificarsi dell'azione, per poter essere penalmente perseguibile.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: inidonee f pl . . femminile plurale di inidoneo. Sillabazione: i | ni | dò | nee. Etimologia / Derivazione: vedi inidoneo.