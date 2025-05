Il ponte sospeso simbolo della città di San Francisco nei cruciverba: la soluzione è Golden Gate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il ponte sospeso simbolo della città di San Francisco' è 'Golden Gate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLDEN GATE

Curiosità e Significato di "Golden Gate"

Perché la soluzione è Golden Gate? Il ponte sospeso che costituisce un simbolo iconico di San Francisco è il Golden Gate Bridge. Inaugurato nel 1937, questo straordinario esempio di ingegneria è conosciuto per la sua distintiva colorazione rossa e per il suo scenario mozzafiato, che attira milioni di visitatori ogni anno. Attraverso questo ponte, è possibile ammirare la bellezza della baia di San Francisco, rendendolo un luogo imperdibile per chiunque visiti la città.

Come si scrive la soluzione Golden Gate

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il ponte sospeso simbolo della città di San Francisco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

G Genova

A Ancona

T Torino

E Empoli

