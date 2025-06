Utensile in cucina nei cruciverba: la soluzione è Mestolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Utensile in cucina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Utensile in cucina' è 'Mestolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MESTOLO

Curiosità e Significato di Mestolo

La parola Mestolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mestolo.

Perché la soluzione è Mestolo? Il mestolo è un utensile da cucina fondamentale, utilizzato principalmente per mescolare, servire o versare zuppe, brodi e salse. Solitamente realizzato in acciaio, plastica o legno, ha una forma pratica e maneggevole che permette di gestire facilmente liquidi e alimenti. È uno degli strumenti più indispensabili in ogni cucina, ideale per chi ama cucinare con comodità e precisione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo impugna il cuocoÈ detto anche ramaioloSi usa per agitare quel che sta cuocendoUtensile da cucina per preparare il pestoUtensile da cucinaLe suzette della cucina francese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mestolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Utensile in cucina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O N T M R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMONTO" TRAMONTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.