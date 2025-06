Uno è il canino nei cruciverba: la soluzione è Dente

DENTE

Curiosità e Significato di Dente

Hai risolto il cruciverba con Dente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Dente.

Perché la soluzione è Dente? Il termine dente indica ogni singolo elemento duro e calcificato che compone la mascella e la mandibola, fondamentale per masticare e parlare. È uno dei principali strumenti del cavo orale, presente sia negli adulti che nei bambini, e diverse tipologie come incisivi, canini e molari assicurano funzioni essenziali. In sostanza, i denti sono le strutture più visibili e importanti della bocca.

Come si scrive la soluzione Dente

Stai cercando la risposta alla definizione "Uno è il canino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

