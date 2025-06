Un violaceo prodotto dell orto nei cruciverba: la soluzione è Melanzana

MELANZANA

Curiosità e Significato di Melanzana

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Melanzana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Melanzana? La melanzana è un ortaggio di colore violaceo, appartenente alla famiglia delle Solanacee. Cresce in campi e orti, ed è molto usata in cucina per piatti come la parmigiana o le caponate. Ricca di antiossidanti, è un ingrediente versatile e salutare. La sua forma e colore distintivi la rendono subito riconoscibile e apprezzata in molte cucine del mondo.

Come si scrive la soluzione Melanzana

Non riesci a risolvere la definizione "Un violaceo prodotto dell orto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

L Livorno

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R I N I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINVIO" RINVIO

