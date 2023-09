Il prodotto dell orto per la parmigiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prodotto dell orto per la parmigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MELANZANA

Significato/Curiosita : Il prodotto dell orto per la parmigiana

Diede il nome augurale di vittoria, composta da case in muratura, una chiesa e una zecca. l'assedio fu durissimo per la popolazione parmigiana e per il contado... Mutata in mela dando così origine al termine melangiana e poi melanzana. il nome melanzana, come paraetimologia, veniva popolarmente interpretato anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il prodotto dell orto per la parmigiana : prodotto; orto; parmigiana; Il prodotto dell essiccatura e macinatura delle castagne; L accumulo di detriti prodotto da un ghiacciaio; Vino rosso prodotto in Piemonte; prodotto delle api; Il copricapo riprodotto nella bandiera pontificia; Ornano gli altari orto dossi; Il trafficato aeroporto appena fuori Bergamo; Il cuore dell interporto ; Parte interna del porto ; Supporto per la pallina da golf; Gli ortaggi della parmigiana ; La cittadina parmigiana di Gene Gnocchi; Le melanzane nella parmigiana ; Ortaggi per la parmigiana ; Alla base della parmigiana ;

Cerca altre Definizioni