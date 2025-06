Un mammifero munito di piccola proboscide nei cruciverba: la soluzione è Tapiro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un mammifero munito di piccola proboscide' è 'Tapiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPIRO

Curiosità e Significato di Tapiro

La soluzione Tapiro di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tapiro per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tapiro? Il tapiro è un mammifero dall'aspetto insolito, dotato di una piccola proboscide simile a un muso allungato. Vivente in Sud America e Africa, si distingue per il suo corpo tozzo e la pelle spesso e grigia. Questo animale curioso si aggira nelle foreste, usando la proboscide per cercare cibo e esplorare l'ambiente, rendendolo davvero unico nel regno animale.

Come si scrive la soluzione Tapiro

La definizione "Un mammifero munito di piccola proboscide" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

P Padova

I Imola

R Roma

O Otranto

