FESTIVO

Curiosità e Significato di Festivo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Festivo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Festivo? Festivo indica un giorno dedicato alle celebrazioni o al riposo, come le festività nazionali o religiose. È il momento in cui molte attività si fermano per permettere a tutti di partecipare ai festeggiamenti o di godere di una pausa. In sostanza, rappresenta un'occasione speciale che rende il giorno diverso dalla normale routine quotidiana, spesso segnato da eventi e tradizioni condivise.

Come si scrive la soluzione Festivo

Se "Un giorno di vacanza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R T C I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORCIA" TORCIA

