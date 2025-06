Un comunissimo minerale del ferro nei cruciverba: la soluzione è Pirite

PIRITE

Curiosità e Significato di Pirite

Perché la soluzione è Pirite? La pirite, conosciuta anche come piombo dei poveri, è un minerale molto comune che si trova spesso nelle miniere di ferro. Il suo nome deriva dal greco e significa falsa oro per il suo aspetto brillante e dorato, simile a quello dell’oro. Sebbene sia bellissima da vedere, la pirite non contiene metalli preziosi ed è importante conoscerne le caratteristiche. È un esempio affascinante di minerali naturali presenti sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Pirite

Se "Un comunissimo minerale del ferro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

