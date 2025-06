Un collega di Goldrake nei cruciverba: la soluzione è Mazinga

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un collega di Goldrake' è 'Mazinga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAZINGA

Curiosità e Significato di Mazinga

La parola Mazinga è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mazinga.

Perché la soluzione è Mazinga? MAZINGA è il celebre grido di battaglia del protagonista di Goldrake, uno dei più famosi anime giapponesi degli anni '70. Significa Vittoria o Avanti tutta ed è diventato un simbolo di determinazione e coraggio. Usato come esclamazione, rappresenta la forza e l’energia di chi affronta le sfide con entusiasmo. È un vero e proprio inno alla lotta e alla vittoria.

Come si scrive la soluzione Mazinga

Hai trovato la definizione "Un collega di Goldrake" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

Z Zara

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

