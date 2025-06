Tante sono le squadre delle semifinali nei cruciverba: la soluzione è Quattro

Home / Soluzioni Cruciverba / Tante sono le squadre delle semifinali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tante sono le squadre delle semifinali' è 'Quattro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUATTRO

Curiosità e Significato di Quattro

Hai risolto il cruciverba con Quattro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Quattro.

Perché la soluzione è Quattro? La parola quattro indica un numero intero che rappresenta una quantità di quattro unità. È uno dei numeri cardinale più usati nella vita quotidiana, simbolo di completezza e equilibrio. In questo caso, si riferisce alle quattro squadre che si sfidano nelle semifinali di un torneo, sottolineando il numero preciso di contendenti in gara. Un esempio chiaro di come i numeri siano parte integrante delle nostre storie sportive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fantastici dei fumettiLo show culinario condotto da Alessandro BorgheseTanti quanti i mori sulla bandiera sardaTante sono le cannelle d una fontana dell AquilaTante sono dette le vie del SignoreIn tante città sono bianchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quattro

Hai davanti la definizione "Tante sono le squadre delle semifinali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

T Torino

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G I I M B N H O L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAMBORGHINI" LAMBORGHINI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.