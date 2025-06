Sulle teste dei nuotatori e dei DJ nei cruciverba: la soluzione è Cuffie

CUFFIE

Curiosità e Significato di Cuffie

Hai risolto il cruciverba con Cuffie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cuffie.

Perché la soluzione è Cuffie? Le cuffie sono dispositivi che si indossano sulle orecchie per ascoltare musica o audio in modo privato e immersivo. Utilizzate da nuotatori, per ascoltare musica sott'acqua, e dai DJ, per mixare e monitorare le tracce durante le performance, rappresentano un accessorio fondamentale per vivere al massimo l’esperienza sonora. Sono il collegamento silenzioso tra artista e pubblico, rendendo ogni momento unico.

Come si scrive la soluzione Cuffie

La definizione "Sulle teste dei nuotatori e dei DJ" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

E Empoli

