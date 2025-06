Sporcarsi di fuliggine nei cruciverba: la soluzione è Annerirsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sporcarsi di fuliggine' è 'Annerirsi'.

ANNERIRSI

Curiosità e Significato di Annerirsi

Annerirsi

Perché la soluzione è Annerirsi? Annerirsi significa sporcarsi di fuliggine o di una polvere scura, come quella che si forma durante la combustione di legno o carbone. È un termine usato per indicare l'atto di diventare scuri o neri a causa di questa sostanza, spesso riferito a chi lavora in ambienti in cui si accumula questa polvere. In sintesi, descrive un cambiamento di colore e pure di stato, evidenziando un contatto diretto con la fuliggine.

Come si scrive la soluzione Annerirsi

Hai davanti la definizione "Sporcarsi di fuliggine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

S Savona

I Imola

