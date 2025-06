Sovrano come Micerino nei cruciverba: la soluzione è Faraone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sovrano come Micerino' è 'Faraone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARAONE

Curiosità e Significato di Faraone

Perché la soluzione è Faraone? Il termine faraone indica il sovrano dell'antico Egitto, una figura di grande potere e mistero. Considerato un dio sulla terra, il faraone guidava il regno con autorità assoluta e simbolizzava la connessione tra il divino e il mondo mortale. Ricco di storia e fascino, il faraone rappresenta l’incarnazione del potere supremo, lasciando un’eredità che ancora oggi affascina.

Come si scrive la soluzione Faraone

La definizione "Sovrano come Micerino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

R Roma

A Ancona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

