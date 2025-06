Soldato statunitense nei cruciverba: la soluzione è Marine

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Soldato statunitense' è 'Marine'.

MARINE

Curiosità e Significato di Marine

La soluzione Marine di 6 lettere

Perché la soluzione è Marine? Marine è il termine inglese che indica un soldato appartenente alla Marina Militare degli Stati Uniti, noto anche come US Marine Corps. Sono celebri per il loro addestramento rigoroso e il ruolo di élite nelle operazioni militari, spesso impegnati in missioni di combattimento, sicurezza e assistenza umanitaria in tutto il mondo. La loro presenza rappresenta forza, disciplina e orgoglio nazionale.

Come si scrive la soluzione Marine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Soldato statunitense", qui trovi la risposta giusta

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

