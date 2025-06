Si festeggia nel cantiere navale nei cruciverba: la soluzione è Varo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si festeggia nel cantiere navale' è 'Varo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VARO

Curiosità e Significato di Varo

La parola Varo è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Varo.

Perché la soluzione è Varo? Varo è il termine usato per indicare l'evento di lancio e messa in acqua di una nave nel cantiere navale. È un momento importante, simbolo di avanzamento e successo nella costruzione di una imbarcazione. Durante il varo, la nave viene fatta scivolare nell'acqua per la prima volta, segnando una tappa fondamentale nel suo percorso verso la messa in servizio.

Come si scrive la soluzione Varo

Se "Si festeggia nel cantiere navale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

A Ancona

R Roma

O Otranto

